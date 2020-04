Coronavirus, Riminiwellness sposta le date Italian Exhibition Group ha deciso di posticipare al 28 agosto (fino al 31) l’evento in programma per fine maggio<br> di Marika Gervasio

(ZANI)

2' di lettura

Cambio di programma per Riminwellness, la manifestazione riminese dedicata a fitness e benessere: l’ente fieristico organizzatore dell’evento, Italian Exhibition Group, ha infatti deciso di posticipare a fine agosto (dal 28 al 31) le date previste per fine maggio, per garantire la sicurezza di pubblico e operatori vista l’emergenza sanitaria.

Continua così in questi giorni l’attività di progettazione da parte degli organizzatori che sono a supporto e al fianco degli espositori quotidianamente, per la creazione di una manifestazione che pone al centro il benessere del Paese.



Sono tante le iniziative e le proposte messe in campo da associazioni, aziende, enti di promozione sportiva e ovviamente il Coni che hanno acceso i riflettori su un settore che si trova a vivere una situazione senza precedenti. Tutte convergono sul tema che lo sport e l’attività fisica, e di conseguenza la filiera, oltre ad un ruolo economico e di occupazione importante per il Paese, esprimono anche un autentico valore sociale in termini di educazione a sani stili di vita.

Da anni il settore ha abbandonato una visione prettamente edonistica e si è focalizzato sulla prevenzione dei rischi di obesità, soprattutto infantile, tumori, malattie metaboliche e cardiovascolari. Come del resto riconosciuto incontrovertibilmente dall’OMS.



Quello del fitness è un settore che conta in Italia un giro d’affari di attività sportive non agonistiche stimato in circa 10 miliardi di euro l’anno e che annovera circa 18 milioni di appassionati di fitness, cifra quest’ultima che rende il nostro Paese secondo solo alla Germania nelle classifiche Europee.