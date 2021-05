Coronavirus, risale l’Rt a 0.89: i governatori contestano l’indice e puntano sull’Rt ospedaliero

3' di lettura

Indice Rt in risalita dallo 0.85 della scorsa settimana a 0.89. Il valore dell’indice di contagio da nuovo coronavirus rilevato nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute fa discutere il mondo della politica. Solo Molise e la provincia autonoma di Bolzano con Rt sopra 1. Scende invece l'incidenza del contagio ogni 100mila abitanti, dal valore 146 registrato nel monitoraggio della scorsa settimana a 127. L’Rt è il tasso di contagiosità del virus dopo l’applicazione delle restrizioni: in pratica indica quante persone in media possono essere contagiate da una persona infetta, in un certo periodo di tempo in cui sono state adottare misure restrittive per fermare il virus. La campagna vaccinale procede e ieri è risalita a 500mila somministrazioni al giorno.

Cala la pressione sugli ospedali, giù i ricoveri in intensiva

«La pressione sui servizi ospedalieri è in diminuzione sebbene rimanga ancora oltre la soglia critica in alcune Regioni e province autonome», segnala il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute relativo al periodo dal 26 aprile al 2 maggio. Cala la pressione sugli ospedali, ma ancora 5 regioni - contro 8 della precedente settimana - sono sopra la soglia critica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sotto la critica (27%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 2.748 (27 aprile) a 2.423 (4 maggio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ancora ed è sotto la soglia critica (29%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 20.312 (27 aprile) a 18.176 (4 maggio).

Sei regioni a rischio moderato, quindi a basso rischio

Il report registra un miglioramento generale del rischio, con nessuna Regione a rischio alto. Sei fra regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato (di cui una, Calabria, ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e 15 hanno una classificazione di rischio basso.



Fedriga: parametri da rivedere, bisogna superare l’indice Rt

All’attacco Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia: «La prima cosa che deve essere superata oggi credo sia l'indice Rt, quando c'è una incidenza bassa il rischio è che pochi contagi in più facciano schizzare l'Rt. C'è un tavolo tecnico che sta lavorando per rivedere i parametri e confido in quel lavoro. Secondo un me un indice da tenere in considerazione è l'Rt ospedaliero, un indicatore che può dare un segnale reale e non una visione distorta. I parametri vanno adeguati alla situazione contingente del paese».

Bonaccini: superare l’Rt valutando la pressione sugli ospedali

«Le valutazioni del Governo basate sull'Rt dovrebbero essere superate da un Rt 'ospedaliero'. Perché anche se negli ultimi giorni ci stiamo riavvicinando a 1 con l'Rt, non abbiamo sovraffollamento negli ospedali, come invece avevamo nei mesi scorsi. Con la campagna vaccinale che va avanti, l'età media dei contagiati si abbassa e anche la criticità», ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ai microfoni di Mattino 5.