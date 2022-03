Coronavirus, risalgono i contagi: aumenta l’incidenza a 510 casi su 100mila abitanti. Terapie intensive e reparti in calo

In aumento i casi rilevati con la comparsa di sintomi

La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in leggero aumento (17% contro 16% la scorsa settimana). È in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (37% contro 35%), mentre diminuisce quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (46% contro 49%). L'attuale situazione caratterizzata da elevata incidenza non consente una puntuale mappatura dei contatti dei casi, come evidenziato dalla bassa percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento.