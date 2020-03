Coronavirus, rischio invenduto per latte, pesce e alimenti freschi. Più acquisti a lunga scadenza

Coldiretti segnala un crollo della domanda di pesce fresco, che rappresenta il 90% dell’attività dei pescherecci tricolore. «La crisi di questi giorni sta causando una chiusura a cascata delle pescherie e dei mercati ittici all’ingrosso ed alla produzione, fino alle attività di pesca, con il paradosso di favorire ulteriormente le importazioni dall'estero e la perdita di nuove quote di mercato».



Nell’incontro che si è tenuto tra i principali rappresentanti della Gdo e il ministro Bellanova, è stato proposto di valutare anche modifiche al calendario dei divieti di circolazione dei Tir.

«Abbiamo ribadito l'impegno che da sempre caratterizza Coop nel sostegno alle produzioni italiane, ricordando che più del 90% dei nostri fornitori è italiano (stiamo parlando di 13mila fornitori) e che per la materia prima la percentuale è pari al 70% – commenta Marco Pedroni, presidente Coop Italia –. Lo abbiamo sempre fatto e lo faremo ancora con convinzione in una situazione eccezionale. È importante però che non ci siano impedimenti affinché queste produzioni arrivino sui nostri scaffali e che il flusso delle merci sia garantito anche attuando provvedimenti che facilitino il percorso delle merci alimentari dai luoghi di produzione ai luoghi di smistamento: solo così potremo continuare a garantire la regolarità con cui in questo momento stiamo facendo fronte all’emergenza».

Oltre alla richiesta di supporto al made in Italy, Conad - le cui consegne on line negli ultimi giorni sono passate dalle 3mila alle 85mila unità - ha ribadito l'importanza di una buona comunicazione. “La richiesta lanciata da alcuni sindaci di chiudere anche gli ipermercati all'interno dei centri commerciali, rischia di confondere i clienti”, dicono dall'azienda. Che ribadisce: “In linea con quanto disposto dall'ultimo decreto del Governo, gli ipermercati all'interno dei centri commerciali rimangono aperti”.