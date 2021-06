Coronavirus, Rt ancora in calo a 0,68

2' di lettura

Rt ancora in calo in Italia, a 0.68. La scorsa settimana era 0.72. Il dato emerge in anteprima dalla riunione della Cabina di regia che esamina il monitoraggio Covid , ancora in corso.

Le nuove regole al ristorante in zona bianca

Intanto è stato raggiunto l’accordo sul numero dei commensali a tavola al ristorante, che sarà ufficializzato con una ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. In zona bianca sparisce il limite di persone che possono sedere allo stesso tavolo all'aperto, mentre viene fissato il tetto di sei commensali non conviventi al chiuso. Nessuna limitazione per due nuclei familiari che decidono di mangiare insieme al ristorante. Una regola che vuole agevolare le famiglie, evitando di farle stare in tavoli separati.



Magrini a Radio 24: «Anche in 12-15enni azzerano i contagi»

I 12-15enni «in questo momento non sono la categoria prioritaria, ma anche in questa fascia d’età ci sono pazienti con fragilità. È un’ottima notizia vedere la risposta anticorpale. Anche i non fragili si dovrebbero vaccinare, con un vaccino che è sicuro anche per loro. Gli adolescenti sono robusti e sicuri anche di fronte a questo virus, ma il vaccino manda i contagi a zero e questo è importante. Lo devono fare anche per loro, non solo per non trasmetterlo ai grandi», ha detto Nicola Magrini, direttore generale Aifa, a Radio 24. «I dati per i vaccini a mRna sono molto positivi - ha precisato magrini - e confortanti anche dal punto di vista della riduzione della circolazione virale, ma aggiungerei anche questo elemento di protezione individuale: vedere che anche in loro si passa a zero casi con il vaccino è un dato positivo, un ulteriore elemento di rassicurazione».

Fontana: Lombardia verso la zona bianca dal 14 giugno

«Se le cose vanno in questo modo sicuramente. Abbiamo l’Rt in calo e i posti nelle terapie intensive e in ospedale in diminuzione. I dati confermano che in questo momento saremmo in zona bianca. Continuiamo in questa direzione e» il 14 giugno «lo saremo», ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana intervenendo a SkyTg24. Secobndo l’attuale tabella di marcia del virus, Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo passeranno il 7 giugno nella fascia bianca. Il 14 giugno sarà la volta di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e provincia autonomia di Trento. Tutte le altre dovrebbero essere bianche dal 21 giugno, tranne la Valle d'Aosta, che sarà l’ultima a centrare l’obiettivo, il 28 giugno.