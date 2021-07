Coronavirus, Rt in aumento a 0,91, avanza in molte regioni il rischio zona gialla

2' di lettura

In Italia l’indice Rt è 0.91, in aumento rispetto alla scorsa settimana quando si attestava a 0.66. Molte le regioni sopra 1. L'Rt segnala quante persone sono state contagiate da una sola persona dopo l’adozione delle misure restrittive per frenare l'avanzata del nuovo coronavirus. In pratica è un tasso che indica la contagiosità del virus dopo l'applicazione delle restrizioni.

In rialzo anche l’incidenza ogni 100mila abitanti: a 19 da 11

In rialzo anche l’incidenza del nuovo coronavirus: al 15 luglio registrati 19 casi ogni 100 mila abitanti, contro 11 casi ogni 100mila abitanti di una settimana fa. Sono questi - secondo quanto si apprende, i dati contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale dell’Iss- Ministero della Salute sull’andamento dei contagi ora all’esame della cabina di regia e che saranno presentati oggi.

È allarme contagi

Ed è allarme contagi in Italia. Nonostante il progredire della campagna vaccinale la corsa della variante Delta non si ferma e molte regioni iniziano a temere il ritorno in zona gialla all’inizio di agosto. Le regioni sono in pressing per una modifica dei parametri che tenga conto più delle ospedalizzazioni che dei contagi. In base agli attuali parametri l’ingresso in zona gialla è fissato a 50 casi ogni 100mila abitanti.

L’incubo zona gialla avanza in alcune regioni

L’incubo zona gialla avanza in alcune regioni. dato che in alcune regioni sta correndo. Soprattutto nelle grandi isole, con Sardegna e Sicilia in testa: Sardegna (33 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti), Sicilia (32 ogni 100mila abitanti), Veneto (27), Lazio (24), Campania (22). Con numeri in costante aumento da alcuni giorni. Nel mirino del ministero della Salute e del Cts attualmente c’è l'incidenza del nuovo coronavirus ogni 100mila abitanti: se superano i 50 casi si passa in zona gialla. Scatta l'allarme con un combinato di contagi (Rt), superamento del 40% del tasso di occupazione delle aree mediche e del 30% quello delle terapie intensive.

Risale la curva dell’epidemia

É in risalita la curva dell’epidemia, che segna ormai una crescita settimanale compresa fra il 60% e il 70% e che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare un incremento di 2.455 casi. Il balzo è spinto dal dilagare della variante Delta, che anche nel nostro Paese ha ormai superato la variante Alfa.