Coronavirus, Rt in lieve calo a 0,97, l’incidenza sale a 74. Cresce l’occupazione di reparti e terapie intensive

Rt in lieve calo, incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti in leggera crescita. La bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della salute sull’andamento dell’epidemia da nuovo coronavirus segnala in Italia un Rt in lieve calo a 0,97, mentre l’incidenza è in leggero aumento a 74 casi per 100mila abitanti. Solo la regione Sicilia è confermata in fascia di rischio “gialla”, con un’incidenza pari a 190 casi, seguita da Sardegna (117), Calabria (108) e Toscana (102).

Cresce l’ occupazione di reparti e terapie intensive

Il report conferma il trend di aumento dei ricoveri ospedalieri associati alla malattia Covid-19”. «Il tasso di occupazione in terapia intensiva - si legge - è in aumento al 6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate in aumento da 504 (24 agosto 2021) a 544 (31 agosto 2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente al 7,3%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 4.036 (24 agosto a 4.252 (31 agosto)».

Diciassette regioni a rischio moderato

Il report segnala l’aumento del numero di regioni e province autonome classificate «a rischio epidemico moderato», anche se il monitoraggio evidenzia che «nessuna Regione/Pa presenta un rischio epidemico alto». Il documento indica che «17 Regioni/Pa risultano classificate a rischio moderato», mentre «le restanti 4 Regioni risultano classificate a rischio basso. Sette Regioni/Pa riportano allerte di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza». Le 4 regioni considerate a rischio basso sono Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta.



Domina la variante delta

La circolazione della variante delta «è prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell’Unione europea e associata a un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in Paesi con alta copertura vaccinale», segnala il monitoraggio. «Una più elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità», scrivono gli esperti. E ribadiscono che «è opportuno continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini, per realizzare il contenimento dei casi; mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti raccomandati per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale».