Coronavirus: Rt nazionale a 0,84. Cts: no a riapertura serale ristoranti in zona gialla Si osserva un lieve generale peggioramento dell'epidemia con un aumento delle regioni a rischio alto (3 contro 1) e con la riduzione di quelle a rischio basso in questa settimana (7 contro 10)

Coronavirus, quanto colpisce ogni 100mila abitanti: il più alto a Bolzano con 1270

L’Rt nazionale invariato questa settimana: resta allo 0.84. Lo attesta il monitoraggio settimanale sul Covid in Italia con i dati Iss-Ministero della Salute. Si osserva un lieve generale peggioramento dell’epidemia con un aumento nel numero di regioni classificate a rischio alto (3 contro 1) e con la riduzione delle regioni a rischio basso in questa settimana (7 contro 10). Tredici regioni evidenziano un trend di casi in aumento.Potenzialmente dal report emerge che tutte le regioni hanno dati da zona gialla. Fanno eccezione però la provincia di Bolzano e la Puglia, che hanno un Rt sopra 1 e l’Umbria, che presenta rischio alto

La Sardegna torna in zona gialla

In base alla regola delle due settimane di permanenza nel colore assegnato prima di migliorare lo scenario, dunque, solo la Sardegna passa da zona arancione a gialla. Bolzano, che ha proclamato un nuovo lockdown il 4 febbraio, Sicilia, Puglia e Umbria restano in arancione. In Umbria resta il dubbio che possa autonomamente proclamarsi in area rossa perchè nella provincia di Perugia c’è un forte timore per un cluster ospedaliero e la presenza delle varianti inglese e brasiliana. Nell’ultimo giorno in Umbria sono stati registrati 443 nuovi casi Covid 443, più 19% rispetto al giorno prima. Il totale dall'inizio della pandemia è 37.751. Allerta anche in Campania dove si rilevano problemi di contagi nelle scuole.

Varianti in molte regioni, rischio rialzo incidenza

L’Italia si trova in un contesto, si legge nel monitoraggio settimanale «preoccupante per il riscontro di varianti virali di interesse per la sanità pubblica in molteplici regioni che possono portare ad un rapido incremento dell'incidenza». La diminuzione dell'incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni è più lieve di quella osservata le precedenti settimane: 273,01 per 100mila abitanti (18-31 gennaio) contro 289,35 per 100mila abitanti (11-24 gennaio). L’incidenza dei contagi resta molto nella provincia autonoma di Bolzano (1.270,08 per 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni). In 16 fra regioni e province autonome incidenza superiore ai 200 per 100mila abitanti negi ultimi 14 giorni

In alcune regioni rischio sovraccarico Ssn

L’attuale quadro a livello nazionale «sottende forti variazioni inter-regionali», evidenzia il monitoraggio settimanale. In alcuni contesti, si spiega, «un nuovo rapido aumento nel numero di casi potrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico dei servizi sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto in cui l'incidenza di base è ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per Covid-19 in area critica».

No del Cts a ristoranti aperti la sera in area gialla

Il Comitato tecnico scientifico ha fissato intanto le regole per l'apertura serale dei ristoranti in zona gialla e a pranzo in zona arancione. «Ma non c'è alcun via libera del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura», ha precisato il Cts in una nota chiarendo che si tratta delle regole che dovranno essere applicate se arriverà il via libera. E che «nel verbale della riunione del Cts del 26 gennaio 2021 vi sono indicate, anzi, alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso».