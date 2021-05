Coronavirus: Rt nazionale ancora in calo 0.72, l’incidenza si abbassa a 47 casi ogni 100mila abitanti

2' di lettura

L’Rt nazionale è ancora in calo: scende a 0,72 (con una range 0,65- 0,78) rispetto allo 0,78 della settimana scorsa. In diminuzione anche l’incidenza, che scende a 47 casi ogni 100mila abitanti nel periodo di riferimento 21-27 maggio 2021. Una settimana fa l’incidenza era a 66. Sono i primi dati sull’andamento del coronavirus in Italia, contenuti nel report all’esame della cabina di regia elaborato da Iss e ministero della Salute sugli ultimi dati di regioni e province autonome.

Tutte le Regioni a rischio basso

Il report segnala che tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso, hanno un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno.

Tasso di occupazione ospedali al 14%, terapie intensive al 15%

Nessuna regione o provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica. Il report segnala che il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia critica (15%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 1.689 del 18 maggio a 1.323 del 25 maggio. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (14%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 11.539 del 18 maggio a 8.577 del 25 maggio.



Parte il countdown per tre regioni verso la zona bianca

E intanto parte il countdown verso la zona bianca: l’Italia si avvia a non essere più tutta gialla, ma ad avere sfumature di bianco grazie al rallentamento dei contagi da nuovo coronavirus. Dal 1°giugno per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna scatterà infatti la zona bianca, mentre dal 7 giugno sarà la volta di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. la setimana successiva,il 14 giugno, sarà la volta di Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e della provincia autonoma di Trento. Le prime a raggiungere la zona bianca, quella dove l’incidenza dei contagi è sotto 50 casi ogni 100mila abitanti sono le regioni dove i dati del report settimanale Iss-Ministero della Salute sanciscono il ritorno alla libertà, anche se ci saranno comunque restrizioni da rispettare per evitare il boomerang avvenuto in Sardegna, con il passaggio della regione in pochi giorni da bianca a rossa. Oggi il Covid-19 è meno grave grazie ai vaccini.

Toti conferma la Liguria verso la zona bianca

I primi numeri compaiono nelle dichiarazioni dei governatori: Toti coferma la Liguria verso la zona bianca, con un Rt a 0.69 e l’incidenza media a 32 casi ogni 100mil abitanti. Friuli Venezia Giulia con 17, Sardegna con 13 e Molise con 12 registrano per la terza settimana consecutiva un’incidenza settimanale inferiore ai 50 casi per 100 mila abitanti e per questo dal 31 maggio passeranno in zona bianca.