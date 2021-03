Coronavirus, Rt nazionale fermo a 1.16, contagi in aumento: 264 ogni 100mila abitanti. Serve mitigare al massimo

2' di lettura

Resta fermo a 1,16, lo stesso valore della scorsa settimana, l'Rt nazionale. Lo indica il monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute. Si osserva un ulteriore aumento dell'incidenza a livello nazionale, che supera la soglia di 250 casi settimanali per 100mila, che impone il massimo livello di mitigazione possibile. Nel periodo 12-18 marzo 2021 è risultata di 264 per 100mila abitanti, segnala l’Istituto superiore di sanità sui dati del monitoraggio settimanale. La scorsa settimana il valore era di 225,64 ogni 100mila abitanti.

L’addio di Gerli

«A seguito delle inattese e sorprendenti polemiche esplose all'indomani della mia nomina a componente del Comitato Tecnico Scientifico, ho ritenuto opportuno rinunciare al mio incarico così da evitare al Cts e alle istituzioni in generale ulteriori, inutili ostacoli e distrazioni rispetto alle importanti e difficili decisioni che sono chiamati a prendere in un momento tanto delicato per il Paese», ha scritto in una nota l’ingegnere Alberto Giovanni Gerli che ha lasciato il comitato ancor prima di partecipare alla prima riunione. «Rimango convinto della bontà dei dati che ho contribuito a sviluppare e del fatto che possano costituire un utile elemento di analisi nella gestione della pandemia. Per tale ragione, continuerò con ancora più energia a lavorare e ad aggiornare i modelli, con l'aiuto degli scienziati con cui ho collaborato sin dai primissimi giorni della pandemia in Italia».

Minelli: serve una comunicazione univoca

«Trovo rassicurante il fatto che le istituzioni decidano di fermarsi per fare delle verifiche. Sarebbe ancora più rassicurante – e non credo solo per me – trovare d'ora in poi, tanto più dopo questo increscioso incidente di percorso, una comunicazione univoca, autorevole, vicina alla gente, empatica, capace di immedesimarsi nelle legittime preoccupazione delle persone, comprendendole e tranquillizzandole con spiegazioni dettagliate, ma anche semplici e chiare, delle scelte e delle ragioni che le hanno motivate», ha detto all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di medicina personalizzata, commentando la decisione di Ema sul vaccino AstraZeneca.