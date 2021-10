Coronavirus, Rt nazionale in lieve aumento a 0,85, l’incidenza scende a 29

Ascolta la versione audio di questo articolo

In lieve aumento, in Italia, l’indice Rt medio: nel periodo 22 settembre - 5 ottobre è stato pari a 0,85 (range 0,82 – 0,87), al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente. L’Rt resta comunque al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente quando segnava 0,83.

Incidenza scende a 29

Diminuisce ancora l’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid: 29 per 100.000 abitanti (4/10/2021 - 10/10/2021) rispetto ai 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) dello scorso monitoraggio. Nel periodo 22 settembre - 5 ottobre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85 (range 0,82 - 0,87), al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente quando segnava 0,83. I dati sono contenuti nella bozza di monitoraggio all’esame della cabina di Regia.

In calo ricoveri e terapie intensive

A livello nazionale si riduce il tasso di occupazione dei pazienti Covid-19 sia nei reparti di area medica, che si attesta al 4,3%, sia in quelli di terapia intensiva che registra un lieve calo, raggiungendo il 3,8%, secondo la rilevazione del ministero della Salute.

In diminuzione nuovi casi non associati a catene trasmissione



dal report sull’andamento della pandemia risulta in diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione che questa settimana sono 4.551 contro i 5.903 della settimana precedente. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento: si attesta al 34% contro il 33% la scorsa settimana. Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi. Diminuisce la percentuale di casi diagnosticata attraverso attività di screening (19% contro 21%).

Tre regioni a rischio moderato, basso nelle altre

Tre regioni - Marche, Molise e Valle D'Aosta - risultano classificate a rischio moderato, le altre sono a rischio basso. I dati emergono dal monitoraggio della Cabina di Regia, relativi alla settimana dal 4 al 10 ottobre, aggiornati al 13 ottobre. Due Regioni/Pa riportano un'allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.