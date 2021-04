Coronavirus, Rt nazionale risale a 0,85, scende l’incidenza dei contagi a 146 ogni 100mila

Corre la campagna di vaccinazioni

E corre la campagna di vaccinazione. «Abbiamo raggiunto le 500mila dosi giornaliere di vaccino. La proiezione - ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliulo a Porta a porta - è intorno a questo target. La macchina organizzativa è pronta, adesso abbiamo anche la benzina, le dosi sono arrivate. In questa ultima settimana sono arrivate 4 milioni e mezzo di dosi, di cui 2 milioni e mezzo distribuite tra ieri e oggi, il resto domani. Ho messo a punto il piano in questo periodo in tre fasi: approvvigionamento, controllo fabbisogni e scostamenti al piano. Dal 10 aprile abbiamo avuto più 16% di media per gli over 80, 15 regioni sono sopra già sopra la media, le altre lo saranno presto».

Unicef invia in India 3mila concentratori ossigeno e aiuti salvavita



E mentre corre il contagio in India, dalla quale l’ultimo aereo ha portato in Italia 23 contagiati, l'Unicef ha inviato aiuti salvavita, compresi 3mila concentratori di ossigeno, test diagnostici, kit medici e altri aiuti, per sostenere l'India nella sua battaglia contro un'ondata letale di Covid-19. Oltre ai concentratori di ossigeno, l'Unicef ha fornito più di 500 cannule nasali ad alto flusso e 85 macchine per RT-PCR per i test del Covid-19. Inoltre, sta supportando l'approvvigionamento e l'installazione di 25 impianti per la produzione di ossigeno per gli ospedali nel nordest e nel Maharashtra e l'installazione di più di 70 termoscanner in vari punti di ingresso in tutto il Paese.