Coronavirus, Rt nazionale sale a 0.95, sopra 1 in sette fra regioni e province autonome Meno regioni hanno terapie intensive sotto stress, in aumento le allerte di Nicoletta Cottone

Sale a 0,95 l’Rt nazionale dallo 0,84 della scorsa settimana. Il dato è emerso dal monitoraggio Iss-Ministero Salute. Sette fra regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente. Le altre hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo uno, dunque giallo. Una Regione (Umbria) e una provincia autonoma (Bolzano) hanno un livello di rischio alto. Sono dieci (contro 11 la settimana precedente) le Regioni e le province autonome con una classificazione di rischio moderato (di cui cinque ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e nove con rischio basso.

In aumento le regioni con allerte

Il monitoraggio relativo alla settimana 1-7 febbraio 2021, con dati aggiornati al 10 febbraio, mostra un aumento del numero di regioni e province auronome dove sono state riportate allerte di resilienza (11 contro 5 la settimana precedente).

Meno regioni con terapie intensive sotto stress

Scende da 7 a 5, il numero di regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti sopra la soglia critica. Nelle terapie intensive il valore nazionale è sotto la soglia critica del 30%, a quota 24%. Il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive scende da da 2.214 (2 febbraio 2021) a 2.143 (9 febbraio 2021). Anche il numero dei ricoveri nelle aree mediche è in diminuzione, passando da 20.317 (2 febbraio 2021) a 19.512 (9 febbraio 2021).

Incidenza su 100mila abitanti sotto soglia solo Sardegna e Val d'Aosta

Nella settimana di monitoraggio Covid in Italia, in base alla bozza Iss-Ministero Salute, solo Sardegna e Valle d’Aosta, hanno un’incidenza settimanale sotto i 50 casi per 100mila abitanti (soglia oltre la quale il servizio sanitario ha mostrato i primi segni di criticità). L’incidenza supera invece la soglia di 250 casi per 100mila abitanti in tre casi: la provincia autonoma di Bolzano con 770,12 per 100mila abitanti, la provincia autonoma di Trento con 254,85 per 100mila abitanti e l’Umbria con 283,28 per 100mila abitanti. L'incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni rimane sostanzialmente stazionaria: 269,79 per 100mila abitanti nel periodo 25 gennaio-7 febbraio 2021, contro 273,01 precedente.

Restare a casa, in alcuni contesti rapido aumento dei contagi

Il report rileva come in alcuni contesti si riscontri «un nuovo rapido aumento nel numero di casi potrebbe rapidamente portare a un sovraccarico dei servizi sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto in cui l'incidenza è ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per Covid-19 in area critica». Si conferma quindi « la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone», evitando contatti al di fuori del proprio nucleo familiare convivente «che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile». Le regioni e le province autonome sono invitate a «realizzare una continua analisi del rischio a livello sub-regionale», mantenendo o rafforzando le misure di mitigazione in base al livello di rischio identificato.