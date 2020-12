Coronavirus, Rt nazionale scende a 0.82, il più elevato in Molise: 1.45. Diminuiscono terapie intensive e ricoveri

In 16 regioni alto impatto sui servizi sanitari

Il report attesta che in 16 Regioni c’è un “impatto alto” sui servizi sanitari per sovraccarico di terapie intensive e area medica, per evidenza di nuovi focolai in Rsa, case di riposo, ospedali o luoghi con popolazione vulnerabile e per nuovi casi segnalati. Si tratta di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna., Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna , Toscana, Umbria e Veneto.

Quattordici regioni a rischio moderato, 2 a basso e 5 alto

Il report segnala che in 14 fra regioni e province autonome sono classificate a rischio “Moderato” di una trasmissione di Sars-Cov-2. «Di queste, nessuna ha una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l'attuale trasmissibilità». Due regioni sono classificate a rischio “Basso” (Basilicata e Molise) e 4 regioni e una provincia autonoma a rischio “Alto” (Emilia Romagna, con molteplici allerte di resilienza, provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna e Veneto). Due delle cinque classificate a rischio “Alto” sono state classificate a rischio Alto e/o equiparate a rischio Alto per 3 o più settimane consecutive (Puglia e Sardegna). Questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale in base al documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”. Tutte le regioni e le province autonome tranne una, hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario di tipo 1. La rimanente regione ha un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo 2.



Le critiche di Crisanti

Mentre il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Bruxelles afferma che sugli spostamenti nel periodo natalizio si è aperta una riflessione nel governo «per i Comuni più piccoli, in una logica di mantenimento, consentendo una circolazione in un raggio contenuto» e sottolinea che comunque «se il Parlamento vuole inserire modifiche è sovrano», il microbiologo dell'Università di Padova, Andrea Crisanti attacca. «Sono contrario - dice al microfono di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1 - il governo aveva già deciso questo divieto e dovevano esser coerenti, al limite ci si doveva pensare prima. Importante è non mischiare i nuclei familiari».