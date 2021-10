Coronavirus, Rt sale a 0,96, l’incidenza cresce a 46, in aumento l’occupazione di aree mediche

In forte aumento i casi non associati a catene di trasmissione

In forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (6.264 vs 4.759 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile (33% vs 33% la scorsa settimana). È stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (47% vs 47%). Aumenta lievemente la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (20% vs 19%).

Terza dose fra le armi contro recrudescenza e varianti

«Una più elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione e il mantenimento di una elevata risposta immunitaria, attraverso la dose di richiamo nelle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti», si legge nelle conclusioni del monitoraggio della Cabina di regia sull’andamento dell’epidemia di Covid-19, diffuse dall’Istituto superiore di sanità (Iss).