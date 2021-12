Coronavirus: Rt scende a 1.20, incidenza ogni 100mila abitanti sale da 125 a 155 casi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il nuovo coronavirus ha ricominciato la corsa con la quarta ondata. L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: siamo a 155 casi ogni 100mila abitanti nella settimana 26 novembre-2 dicembre) contro 125 casi ogni 100mila abitanti (19-25 novembre). Lo attesta il report Iss-Ministero del Lavoro all’esame della Cabina di regia. Intanto prosegue la campagna vaccinale che dal 16 dicembre si allarga anche ai bambini dai 5 agli 11 anni dopo il via libera di Aifa.

Rt a 1.20 in calo, ma sopra la soglia epidemica

L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici nel periodo 10 novembre – 23 novembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1.20 (range 1,12 – 1,28), al di sopra della soglia epidemica. É in diminuzione, ma ancora sopra la soglia epidemica l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,09 (1,05-1,12) al 23 novembre 2021 contro Rt = 1,15 (1,11-1,19) al 16 novemvre 2021).

Loading...

In crescita al 7,3% il tasso di occupazione delle terapie intensive

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 7,3% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 2 dicembre) contro il 6,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 25 novembre).

Sale al 9,1% il tasso di occupazione delle aree mediche

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 9,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 02 dicembre) contro l'8,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 25 novembre).

In forte aumento i casi non associati a catene di trasmissione

In forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (30.966 contro 23.971 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (33% contro il 34% della scorsa settimana). Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (45% contro 45%), mentre è in aumento la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (22% contro 21%).