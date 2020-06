Coronavirus: Rt sotto l’1 in tutte le regioni La situazione epidemiologica in Italia continua a migliorare e l’incidenza di Covid è in diminuzione ovunque di Nicoletta Cottone

La situazione epidemiologica in Italia continua a migliorare e l’incidenza di Covid è in diminuzione ovunque

La situazione epidemiologica in Italia «continua a migliorare e l’incidenza di Covid è in diminuzione pressoché in tutte le regioni». É tranquilizzante il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che ha commentato così i dati del monitoraggio nelle regioni d’Italia. L’ormai celebre indice di trasmissibilità Rt «è al di sotto di 1 in tutte le aree del paese». Ma ricorda che «naturalmenteil virus continua a circolare anche se a bassa intensità, per cui non si può escludere l’occorrenza di possibili focolai».

Rt in Italia tutti sotto all’1

Il monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità segnala che tutte le regioni hanno l’indice Rt sotto l’1 . Il periodo di riferimento riguarda i casi con data prelievo/diagnosi settimana dell'1-7 giugno (aggiornati al 9 giugno) confrontati con la settimana del 25-31 maggio.

Zero contagi in Basilicata, Puglia allo 0,94

É a zero contagi la Basilicata, mentre in coda c’è la Puglia con un Rt a 0,94 contro lo 0,78 della settimana precedente. Segue il Lazio a 0,93 contro lo 0,75 della scorsa settimana. Stabile la Lombardia allo 0,9, contro lo 0,91 della scorsa settimana. Pochi contagi anche la Calabria a 0,09.

Nelle regioni chi sale e chi scende

Ecco l’indice di contagio di tutte le regioni. Ecco tutti i dati: il primo dato indicato è quello della settimana 1-7 giugno, il secondo quello della settimana precedente, quella 25-31 maggio. Abruzzo, 0,7o, era 0,76. Basilicata per la seconda settimana a zero contagi. Calabria a 0,09 era 0,37. Campania a quota 0,28, era 0,58. Emilia Romagna a 0,75, era 0,58. Friuli Venezia Giulia a 0,67, era 0,76. Lazio a 0,93, era 0,75. Liguria a quota 0,53, era 0,48. Lombardia era a 0,90, era 0,91. Marche a 0,76, era a 0,86. Molise a 0,48, era 0,59. Provincia autonoma di Bolzano a 0,84, era 0,86. Provincia autonoma di Trento a 0,65, era a 0,86. Piemonte a 0,54, era a 0,58. Puglia a quota 0,94, era a 0,78. Sardegna a 0,10, era a 0,14. Sicilia a 0,59, era a 0,55. Toscana a 0,68, era a 0,72. Umbria era 0,30, era 0,65. Valle d'Aosta 0,49, era a 0,47. Veneto a 0,59, era a 0,61.