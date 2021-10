Coronavirus: Rt stabile a 0,83, in calo a 37 l’incidenza ogni 100mila abitanti

2' di lettura

Ancora in calo il valore dell’incidenza dei casi da nuovo coronavirus. Non è più in calo, ma stabile, l’indice di trasmissibilità Rt. In netta diminuzione l’incidenza del virus a livello nazionale, grazie anche alla campagna vaccinale: 37 casi per 100mila abitanti nella settimana dal 24 al 30 settembre contro i 45 per 100mila abitanti della settimana precedente. L’Italia resta quindi al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 100mila abitanti «che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti».

Rt non più in calo, ma stabile

Nel periodo 8-21 settembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,83 (range 0,81 - 0,85), dunque sotto la soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente quando aveva raggiunto il valore di 0,82. I dati sono contenuti nella bozza del monitoraggio settimanale di Iss e ministero della Salute all’esame della Cabina di regia.

Cala il tasso di occupazione di reparti ospedalieri e terapie intensive

Il report segnala in leggero calo l’occupazione dei reparti ospedalieri e delle terapie intensive Covid. Secondo i dati del report il tasso di occupazione in terapia intensiva è «in lieve diminuzione al 4,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 5,5 per cento».

In calo i casi non associati a catene trasmissione

Risulta ancora in diminuzione il numero di nuovi casi di Covid-19 non associati a catene di trasmissione: 7.070 casi contro gli 8.482 della settimana precedente. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento: 34% contro il 33% della scorsa settimana. Diminuisce leggermente la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (45% contro 46%). Resta invece stabile la percentuale di casi diagnosticata attraverso attività di screening (21% vs 21%).