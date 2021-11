Coronavirus, sale a 125 l’incidenza ogni 100mila abitanti: Bolzano a 456, Friuli a 346

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sale a 125 l’incidenza del nuovo coronavirus ogni 100mila abitanti, è invece stabile a 1,23 l’Rt nazionale. Sono i principali dati forniti dalla cabina di regia, alla base delle scelte del governo sulle restrizioni da adottare per combattere la diffusione del nuovo coronavirus. Ecco tutti i nuovi numeri che mostrano l’andamento dei contagi in Italia. Il governo per frenare l’avanzata del virus ha approvato un nuovo decreto legge che introduce il super green pass dal 6 dicembre in Italia e allargato le categorie sottoposte a obbligo vaccinale.

Sale a 125 l’incidenza ogni 100mila abitanti

L 'incidenza settimanale a livello nazionale sale ancora: 125 per 100mila abitanti nella settimana fra il 19 e il 25 novembre. Un dato che la settimana precedente registrava 98 casi per 100mila abitanti (12-18 novembre).

Bolzano e Fvg con le incidenze più alte a 458,9 e 346,4

Nella Provincia autonoma di Bolzano, con 458,9 casi per 100mila abitanti, e in Friuli Venezia Giulia, con 346,4 per 100mila, si registrano in valori più alti dell’incidenza di casi di Covid-19 della settimana. Dal report della Cabina di regia emergono anche, ben oltre la soglia fissata a 50 casi per 100mila abitanti, la Valle d’Aosta con 265,5 casi per 100mila abitanti e il Veneto con un valore pari a 226,1 per 100mila.

Stabile l’Rt a 1,23, ma al di sopra della soglia epidemica

Nel periodo 3-16 novembre è stabile l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici a 1,23 (range 1,15 – 1,30). Stabile rispetto alla settimana precedente, ma al di sopra della soglia epidemica. sale leggermente ed è al di sopra della soglia epidemica, l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero. Rt = 1,15 (1,11-1,19) al 16 novembre contro Rt = 1,09 (1,04-1,14) al 9 novembre.

Sale al 6,2% il tasso di occupazione delle terapie intensive

In salita il tasso di occupazione in terapia intensiva: è al 6,2% nella rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 25 novembre contro il 5,3% della rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 18 novembre).