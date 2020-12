Coronavirus: giornate in zona rossa, ecco cosa si può fare dalle visite a parenti e amici alle passeggiate

Assistenza a non autosufficienti

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito il giorno di Natale, anche tra comuni o regioni in aree diverse, ma solo se non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza. Le faq di palazzo Chigi precsano che di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

No agli spostamenti per turismo



Gli spostamenti per turismo verso un'altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021. Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all’interno della stessa Regione.

Ristoranti chiusi, ma consentito l’asporto

Sono sospese le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) . É consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Partner lontani

Sui ricongiungimenti di coniugi o partner che vivono in città diverse sono arrivati nuovi chiarimenti di palazzo Chigi: il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere l’altra persona soltanto se ha la residenza o il domicilio nel comune di destinazione o se in quel comune c'è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.

Attività motoria e sportiva

É consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo della mascherina. É consentito svolgere anche attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.