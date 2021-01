Coronavirus, la Sardegna punta sullo screening ma è terz’ultima nella campagna di vaccinazione Le vaccinazioni della fase 1 partiranno, in alcune strutture, il 7 gennaio, ovvero a 12 giorni dal V-Day europeo

Il suo essere un’isola, bagnata da un Mediterraneo centrale che la separa dalla penisola, emerge anche nella strategia che sta mettendo in campo per arginare l’epidemia del Coronavirus. Quart’utima nella classifica che fotografa al 5 gennaio lo stato dell’arte nella somministrazione delle 469.950 dosi di vaccino sul territorio nazionale (dietro a Molise, Valle d’Aosta e Calabria), in Sardegna le vaccinazioni della fase 1 partiranno, in alcune strutture, il 7 gennaio, ovvero a 12 giorni dal V-Day europeo. Intanto si muove nella direzione di uno screening per ottenere un quadro il più reale possibile dello stato di diffusione del Covid sul territorio.

Scuola: verso riapertura il 15 gennaio

E mentre il governo, in occasione di un Consiglio dei ministri notturno ha deciso che, con riferimento all’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, la ripresa dell'attività in presenza per il 50 per cento degli studenti avverrà l’11 gennaio, l’isola valuta di posticipare con un’ordinanza ad hoc del presidente Solinas il ritorno in classe per le scuole superiori al 1 febbraio, a prescindere dalle decisioni del Governo. Uno scenario, emerso in occasione della riunione del Comitato operativo regionale, che garantirebbe alla regione una settimana in più per verificare la messa a punto di tutte le misure anti contagio studiate in vista della ripartenza. Nulla cambierebbe invece, come del resto a livello nazionale, per scuole dell'infanzia, elementari e medie che riapriranno regolarmente in presenza il 7 gennaio. L'ultima parola spetta a Solinas.

La campagna di screening

Prima di accelerare sul piano delle vaccinazioni, la Sardegna ha puntato su una campagna di screening con l’obiettivo di interrompere la catena dei contagi. Si chiude oggi, 5 gennaio, la campagna di screening di due giorni promossa con la collaborazione del microbiologo e ordinario dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, che coinvolgerà la popolazione dei 23 comuni del territorio. Secondo il commissario Ares-Ats Sardegna Massimo Temussi l’iniziativa, denominata “Sardi e Sicuri”, punta a raggiungere il 65% della popolazione che in parte ha effettuato dei test organizzati dalle singole amministrazioni. Nei due giorni saranno effettuati test antigenici rapidi in 46 postazioni da 180 operatori in servizio.