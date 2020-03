Coronavirus, in Sardegna quarantena obbligatoria e divieto di spostamenti per chi arriva dalla zona arancione Anche la Regione guidata da Christian Solinas si attrezza per fronteggiare il rientro di chi arriva dalle aree più colpite dall’epidemia da Covid-19 di Davide Madeddu

Quarantena obbligatoria in un domicilio raggiungibile per eventuali controlli, e divieto di spostamenti per chi arriva in Sardegna dalla Lombardia e dalle altre 14 province indicate nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri. È quanto prevede l’ordinanza (la numero 4 dell’8 marzo 2020) emanata dal presidente della Regione Christian Solinas per fronteggiare l’emergenza coronavirus con cui è costretta a fare i conti anche la Sardegna.

Le ragioni dell’ordinanza

A motivare il provvedimento, gli elementi indicati in premessa in cui si evidenzia che «i casi positivi accertati in Sardegna sono riconducibili a persone provenienti da aree già interessate dal contagio». E poi un altro aspetto: per effetto delle misure urgenti per evitare la diffusione del Covid 19, i flussi di persone provenienti dalle cosiddette zone arancioni «non si sono interrotti e vanno, invece intensificandosi, con particolare riguardo alla presenza in Sardegna di seconde case per uso turistico». Da qui la decisione di procedere con l’ordinanza che ha come obiettivo quello di contenere un eventuale sovraccarico al sistema sanitario regionale.

Quarantena obbligatoria per chi arriva dalla zona arancione

«Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Sardegna con decorrenza dalla data odierna (8 marzo) provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano- Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia - si legge nell’ordinanza - hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente». Non solo, per tutti gli interessati l’obbligo «di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario mantengo lo stato di isolamento per 14 giorni» e l’obbligo di osservare il divieto di spostamento e di viaggi».

Controlli anche nei porti e negli aeroporti

Per queste persone, poi, scatta anche l’obbligo di rendersi raggiungibili per «per ogni eventuale attività di sorveglianza». E in in caso di comparsa di sintomi l’obbligo di «avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente». Nei porti e negli aeroporti i passeggeri provenienti dalle aree a rischio ci saranno dei moduli dove dovrà essere dichiarata la provenienza e il domicilio in cui si svolgerà l’isolamento fiduciario. «In campo con tutte le nostre forze per difendere la salute dei sardi, che invito ad osservare tutte le prescrizioni», commenta il presidente Solinas.

Il governatore Solinas: è un momento impegnativo per tutti

È un momento impegnativo per tutti, sottolinea ancora il governatore sardo, «ma la macchina regionale sta funzionando e con l'impegno di tutti otterremo i risultati che ci prefiggiamo». Ieri, rimarcano dalla Regione, «il presidente Solinas aveva proposto al governo un emendamento al Dpcm che avrebbe consentito la chiusura per 20 giorni di tutti gli arrivi nell’isola, ma il Governo non lo ha accolto». A sollecitare maggiori controlli anche il presidente dell’Anci Sardegna.