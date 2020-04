Coronavirus, scenari per la democrazia di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani

O ggi che le porte di casa sono e debbono restare chiuse, proviamo a immaginare quanto potrà accadere domani. E lo scenario ci pare non del tutto rassicurante, non solo per l’economia ma anche per la democrazia.

Il ritorno, speriamo non troppo lontano, a una vita normale ci restituirà una vita istituzionale altrettanto normale? Tornerà un equilibrio tra i poteri? Riemergeranno i diritti compressi dall’urgenza di tutelare vite e salute?

Non potrebbe, invece, accadere che una ampia parte degli italiani preferisca il sistema che si è affermato, per motivi comprensibili, nel corso dell’emergenza, con un governo più forte, meno diritti e più controlli sugli individui? In altri termini, siamo certi che questo diverso assetto di diritti e poteri non seduca e piaccia in generale?

Il timore è quello di uscire dal virus con una “democrazia moribonda”, ovvero con cittadini abituati, ma soprattutto disponibili, a cedere libertà e riservatezza per salvaguardare un bisogno di sicurezza che rischia di protrarsi anche quando il pericolo sarà passato. Cittadini favorevoli ad accentrare, anche in tempi più placidi, il potere in poche mani, una sorta di diarchia “governo/esperti”, riducendo in modo drastico i poteri degli organi di controllo, percepiti come ormai fastidiosi, e delle assemblee rappresentative, ritenute ancora più fastidiose.

È soltanto un timore, come abbiamo confessato, ma non ci sentiamo di garantire che, alla fine della necessaria battaglia, riappariranno i vecchi cari principi della società aperta e critica, espandendosi ancora come se nulla fosse. D’altra parte, va ricordato che quegli stessi principi, alla vigilia della pandemia, erano stati messi in discussione da chi invocava “pieni poteri” e dalle masse immemori che, nelle piazze o nei social, inneggiavano all’uomo della nuova provvidenza o invocavano la fine della democrazia rappresentativa.