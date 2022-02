Coronavirus, scende a 962 l’incidenza ogni 100mila abitanti, in calo terapie intensive e ricoveri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Calano i numeri in terapia intensiva e nei reparti ospedalieri, scende l’incidenza ogni 100mila abitanti a 962. Sono dati che fanno ben sperare quelli diffusi dall’Istituto superiore di sanità sull’andamento della pandemia da Covid-19. Dati ora all’esame della Cabina di regia per puntare l’obiettivo su eventuali nuovi allentamenti delle restrizioni in atto.

Incidenza ogni 100mila abitanti a 962

In netto calo l’incidenza settimanale a livello nazionale che si attesta a 962 casi ogni 100mila abitanti nella settimana dal 4 al 10 febbraio 2022 contro i 1.362 ogni 100mila abitanti rilevati nella settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio. Il dato più elevato si rileva nella provincia autonoma di Bolzano con 1.517,9 casi ogni 100mila abitanti. Il dato più basso in Calabria con 588,4 casi ogni 100mila abitanti.

Rt in calo a 0,89

Nel periodo 19 gennaio 2022 – 1 febbraio 2022 risuta ancora in calo l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici che si attesta a quota 0,89 (range 0,79 – 1,02), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=0,86 (0,85-0,88) al 1 febbraio 2022 contro Rt=0,89 (0,88-0,9) al 25 gennaio 2022.

Scende al 13,4% l’indice di occupazione delle terapie intensive

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 13,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 10 febbraio) contro il 14,8% della rilevazione al 3 febbraio. Il dato più elevato per le terapie intensive si rileva nella Marche con il 23,9%, il più basso - 7,1% - in Umbria.

In calo al 26,5% il tasso di occupazione delle aree mediche

In calo anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale, che si attesta al 26,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 10 febbraio) contro il 29,5% della rilevazione al 3 febbraio. Il dato più elevato per l’occupazione di aree mediche è in Abruzzo con il 37,3%, il più basso - 20,9% - in Veneto-