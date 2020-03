Coronavirus, scienziati Usa: vaccini rallentati dai profitti delle Big Pharma e austerità pubblica

Cifre e saghe del segmento dei vaccini mettono a nudo la difficile realtà, per gli Usa e non solo. Gerald Posner, autore di un prossimo volume su Big Pharma dal titolo fuori dai denti di «avidità, menzogne e l’avvelenamento dell’America», sul New York Times ha ricordato che l’ultima volta che il Congresso approvò un programma nazionale di vaccinazione fu il 1976 contro l’influenza suina, che raggiunse 45 milioni di cittadini. Per mesi quattro grandi case farmaceutiche tennero tuttavia ferme cento milioni di dosi per ottenere dal governo garanzia di profitti certi e una totale copertura legale in caso di problemi. Nessuna nuova campagna nazionale, bensì il ricorso sostanzialmente a vaccini esistenti, scattò invece nel 2009 per un’epidemia di nuova influenza che colpì 60 milioni di persone e causò oltre 12.000 decessi.



L’elenco dei patogeni dell’Oms

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato in anni passati alle stampe un elenco di patogeni per sviluppare vaccini ritenuti necessari, ignorata nei fatti dall’industria dato che le malattie apparivano concentrate in mercati poco redditizi in Africa e Asia. Nel 2017 nacque in realtà un’organizzazione per fare i conti con nuove malattie infettive e vaccini, la Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), una partnership pubblico-privato con sede in Norvegia. Il suo ruolo è però rimasto dubbio.

Il Cepi ha raccolto fondi e li ha usati per sviluppare soluzioni biotech al dilemma dei vaccini, ma le grandi case hanno respinto richieste a rinunciare a utili certi o brevetti sulla ricerca pur finanziata con il sostegno del Cepi. È un modello che i colossi del settore sarebbero riusciti da sempre a imporre: dagli anni Trenta il National Institute of Health ha iniettato oltre 900 miliardi a perdere, che le società hanno cioè sfruttato per brevettare poi propri farmaci. Una lezione insomma delle distorsioni nel settore, con costi a carico di casse pubbliche e contribuenti e profitti invece privati, oltretutto sempre più concentrati in poche mani per il consolidamento del settore.



«Covid-19 è il caso esemplare per verificare se le società farmaceutiche potranno diventare autentici partner per sviluppare il piu’ rapidamente possibile un vaccino che potrebbe salvare molte vite – ha incalzato Posner - La risposta potrebbe determinare come scienza e medicina affrontano non solo l’incombente pandemia ma futuri super-batteri e pandemie virali considerate inevitabili».



Quella dei vaccini è una frontiera in crescita

La frontiera dei vaccini, in verità, ha mostrato nuova crescita negli ultimi anni, grazie però ad alcuni, specifici prodotti redditizi e all’emergere di quello che è stato descritto come un oligopolio che può atrofizzare nuove iniziative. Il mercato, stando a AB Bernstein, potrebbe superare i 35 miliardi di fatturato annuale, aumentato di sei volte in vent’anni. Con quattro giganti impegnati su questo fronte: GlaxoSmithKline, Merck, Pfizer e Sanofi. Controllano l’85% del mercato perché sono in grado di sviluppare interamente un vaccino, forti di risorse, dimensioni, processi manifatturieri proprietari. Il più recente successo economico, dopo uno sviluppo durato vent’anni, è stato il vaccino antitumorale HPV, contro il papillomavirus, della Merck: il Gardasil dal 2006 genera oltre 1,3 miliardi l’anno.