Decreto Covid: superiori in classe dal 60 al 100%. Ok ristoranti all’aperto a pranzo e a cena in zona gialla

Arriva il pass verde per gli spostamenti, con sanzioni per chi lo falsifica, compresa la reclusione. Dal 1° giugno torna il pubblico negli stadi (massimo mille all’aperto). In zona gialla si può andare a pranzo e a cena al ristorante, ma solo all’aperto. Resta alle 22 il coprifuoco. Si torna in classe dal 26 aprile, ma con dei paletti per le scuole secondarie. Lo prevede la bozza del decreto Covid che il governo si appresta a varare. Fino alla terza media tutti in presenza. Nelle zone gialle, fino al 15 giugno, sarà consentito un solo spostamento al giorno per andare a trovare parenti e amici tra le 5 e le 22 in massimo 4 persone oltre ai minorenni sui quali si esercita la responsabilità genitoriale e ai disabili conviventi. Le misure del decreto che sarà all’esame del Consiglio dei ministri il 21 aprile, si applicano fino al 31 luglio, data fino a cui è stato prorogato lo stato di emergenza.

Rientro in classe flessibile alle superiori

Nella zona rossa dovrà essere garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50% degli studenti delle superiori e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza. Nella zona rossa resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza nei laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. E solo in caso di focolai Covid i governatori potranno derogare a queste disposizioni. In tutte le altre scuole di ogni ordine e grado in classe in presenza.

Arriva il pass verde per gli spostamenti

Arriva il pass verde. Gli spostamenti in entrata e in uscita da regioni e province autonome in zona arancione o rossa sono consentiti a chi è in possesso delle “certificazioni verdi”. Il pass avrà una validità di 6 mesi per guariti e vaccinati e solo di 48 ore per chi si è sottoposto a un test molecolare o antigenico rapido. Avrà validità, c'è scritto nella bozza del decreto, in tutti gli Stati membri. Il certificato verde potrà essere presentato in formato cartaceo o digitale. Previste sanzioni per chi lo falsifica, compresa la reclusione.

Visite ad amici in zona gialla e arancione massimo in 4

Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno. E nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Si tratta di uno spostamento che non è consentito in zona rossa.



In zona gialla ristoranti open all’aperto a pranzo e a cena

Dal 26 aprile in zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che alloggiano lì. Dal 1° giugno in zona gialla le attività di ristrazione saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 alle 18, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.