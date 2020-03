Coronavirus, le scuole di moda reagiscono con l’e-learning Ecco come gli istituti italiani (che hanno studenti da tutto il mondo) provano a convivere con l’emergenza. Sperimentando la didattica del futuro di Marta Casadei

3' di lettura

Scuole chiuse almeno fino al prossimo 3 aprile, giorno in cui “scadono” le restrizioni imposte alla Lombardia e a un totale di 14 province italiane dal Dpcm 8 marzo 2020 (alla quale il Miur dovrebbe adeguare, in settimana, le disposizioni per tutte le scuole d’Italia). In una Milano sempre più blindata, le scuole di moda non si arrendono. Simbolo di un segmento d’istruzione che in Italia, proprio a partire dal capoluogo lombardo, è fiorito notevolmente attirando studenti da tutto il mondo, gli istituti continuano (come tante università e scuole in tutta Italia e nel mondo) a combattere il contagio da coronavirus a colpi di lezioni sul web ed e-learning.

Gli esempi, a Milano, hub internazionale della formazione di moda e design che attira ogni anno migliaia di studenti da tutto il mondo, sono tanti e sono attivi già dal 24 febbraio. Le contromisure, da oggi, si stanno estendendo anche a livello nazionale.

Lezioni e revisioni virtuali per non disperdere la community

L’Istituto europeo di design (Ied), per esempio, ha implementato un sistema di formazione a distanza in tutte e sette le sedi italiane (da Torino a Cagliari, passando per Milano e Firenze): un modello in grado di “portare a casa degli studenti” non solo la parte più tradizionale di lezioni frontali ma anche le attività di laboratorio. «Il nostro obiettivo non è trasformare l’Istituto in luogo dove si azzerano le relazioni e le esperienze - ha detto Riccardo Balbo, direttore accademico dello Ied - è garantire che i corsi non abbiano delle discontinuità, non far affievolire il senso e la presenza della scuola come community».

In concreto, le lezioni frontali sono erogate in streaming attraverso la piattaforma Google Meet, mentre il tutoring online progettuale o di laboratorio, invece, prevede che un docente, tramite un sistema di regia video multicamera, permetta allo studente di svolgere una revisione del progetto da remoto, dopo essersi prenotato tramite un calendario condiviso. Infine, lo studente può visionare le Ied Tips “pillole video” registrate nei laboratori che illustrano lavorazioni, uso di macchinari, suggerimenti per la realizzazione di prototipi nei diversi ambiti disciplinari a supporto della progettazione.