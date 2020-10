Coronavirus, se il figlio si ammala la chance del congedo retribuito al 50%

Per fruire del congedo, il contagio del figlio per il quale la Asl ha disposto la quarantena deve essere avvenuto a scuola o svolgendo attività sportive, in palestre, piscine, centri o circoli sportivi pubblici o privati. Cosa che sembrerebbe escludere il caso di contagi avvenuti in luoghi diversi (ammesso di riuscire a dimostrarlo). È una delle criticità già colte dall’Aidp, l’Associazione italiana per la direzione del personale. «In caso di contagio verificatosi fuori dai luoghi elencati nella legge, come ristoranti o case di amici - fa notare Emanuele Rossini, Hr director di Ruffino Srl e predidente di Aidp Toscana - il genitore si troverebbe nella necessità di dover chiedere giorni di ferie o un permesso non retribuito per assistere il figlio in quarantena, come se ci fossero un contagio di serie A e uno di serie B».

Un altro tallone d’Achille è poi quello delle risorse disponibili: 50 milioni per quest’anno, ai quali si aggiungono 1,5 milioni per garantire la sostituzione del personale scolastico che dovesse fruirne. Al superamento di queste soglie di spesa, la norma dice chiaramente che non potranno più essere accolte nuove domande di congedo Covid.

A quel punto, ai lavoratori coinvolti, resterebbero solo i congedi parentali “ordinari” (per chi ha giorni disponibili), o l’uso di ferie o permessi. «Che cosa succederà all’esaurirsi del budget di spesa, visto l’avvicinarsi della stagione influenzale e l’innalzarsi dei casi di Covid?», si chiede Elena Panzera, Hr vice president Emea di Sas. «Molte aziende - continua - stanno cercando di venire incontro ai dipendenti integrando la retribuzione se non addirittura concedendo permessi retribuiti, ma la gestione è lasciata ai datori di lavoro».

Dentro le aziende

L’alternanza fra congedi e smart working rischia di creare anche una disparità fra lavoratori di una stessa azienda: chi può accedere al lavoro agile manterrà la sua retribuzione al 100%, mentre chi non può farlo - perché ad esempio lavora nella produzione o a contatto con il pubblico - può solo stare casa senza lavorare e fruire del congedo indennizzato alla metà.