Coronavirus: «Si calcoli anche l’Rt delle carceri italiane»

Garantire anche non solo i colloqui, ma anche lavoro e formazione

«Bisognerebbe cercare, finchè dura l’emergenza - chiede Scandurra - di garantire una ordinarietà della vita in carcere: che non sono solo i colloqui con i familiari. Il carcere era anche lavoro, formazione, attività culturali. Una parte di queste attività potrebbero essere tenute in piedi tramite le tecnologie di comunicazione a distanza. Ora la preoccupazione principale è quella di garantire il contatto con i familiari, anche per favorire il calo della tensione. Sarebbe importante invece, anche per la finalità rieducativa della pena, che fossero garantite anche le altre attività».

La lettera al governo e ai parlamentari

La seconda ondata di contagi legati al nuovo coronavirus registra numeri ampi, tanto che Antigone, Anpi, Arci, Cgil, Gruppo Abele, hanno inviato una lettera al governo e ai parlamentari delle commissioni Giustizia di Camera e Senato, chiedendo alcuni interventi. A partire dall’estensione dell’affidamento in prova in casi particolari e della detenzione domiciliare senza limiti di pena per chi ha patologie pregresse. Si chiede di fare ricorso alla detenzione domiciliare per quei provvedimenti di esecuzione delle sentenze emesse nei confronti di persone cui il magistrato non ha ritenuto di dover applicare un provvedimento di custodia cautelare in carcere, non considerandole dunque un pericolo per la società. Si vorrebbe che le licenze per i detenuti semiliberi, «che rischiano con più facilità di introdurre il virus in carcere», siano estese «a coloro che lavorano all'esterno dell'istituto». Poi si chiede la possibilità di trascorrere in detenzione domiciliare la parte finale della pena per residui fino a 36 mesi (oggi prevista per residui pena fino a 18 mesi). Questa ultima misura in base ai dati al 30 giugno scorso riguarderebbe 18.850 detenuti per residui pena fino a 36 mesi.

Le misure del decreto ristori

Il decreto Ristori, entrato in vigore il 29 ottobre, oltre ad aiuti, bonus e indennizzi in favore delle attività più colpite dalle chiusure imposte dai dpcm per affrontare i contagi da pandemia, contiene anche alcune disposizioni sul fronte delle carceri. Per esempio la previsione che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze premio straordinarie con durata superiore a 45 giorni all'anno. Restano ferme la revoca e la sospensione della misura in caso di trasgressione degli obblighi. In ogni caso, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020. Fra le novità possono essere concessi permessi premio di durata superiore a quindici giorni che, cumulati complessivamente, possono essere anche superiori a quarantacinque giorni per ciascun anno di espiazione. Ai minori possono essere concessi permessi premio oltre i 30 giorni che possono essere complessivamente superiori a 100 giorni nell’arco di ciascun anno di espiazione (si applica fino al 31 dicembre 2020). La disposizione non si applica ai condannati per i cosiddetti reati ostativi, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per atti persecutori o “stalking”, per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico e per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso.