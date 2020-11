Coronavirus, a Singapore i bambini indossano un «token» per tracciare i contatti Gli alunni età superiore ai sette anni dovranno da dicembre utilizzare l’app di localizzazione dei contatti o un dispositivo indossabile, grande quanto una moneta. La connessione Bluetooth registrerà qualsiasi contatto con i dispositivi di altri utenti. E il piano è più ambizioso di Biagio Simonetta

Singapore è uno dei Paesi che hanno meglio contrastato la pandemia. L’indice di contagio è contenuto, anche grazie all’utilizzo delle tecnologie e a misure molto tempestive. Stiamo parlando di una città-Stato, quindi certamente meno complessa da gestire rispetto a un Paese vero e proprio. Ma il modello Singapore ha comunque fatto scuola.

Nei mesi scorsi avevamo parlato di come il contact tracing fosse stato un’arma vincente, da quelle parti. E oggi arriva una novità importante che riguarda le scuole, anello debole della difficile situazione italiana.

Una app o un “token” per tutti gli alunni

A Singapore hanno deciso che da dicembre, gli alunni età superiore ai sette anni dovranno utilizzare l’app di localizzazione dei contatti o un dispositivo indossabile (un token chiamato TraceTogether grande quanto una moneta). In entrambi i casi, viene utilizzata la connessione Bluetooth per registrare qualsiasi contatto con i dispositivi di altri utenti.



La soluzione del dispositivo indossabile (che può essere indossato con un semplice cordino), affonda le sue radici in situazioni ben definite. I piccoli studenti, infatti, non sempre hanno uno smartphone di proprietà, e quando ce l’hanno a volte non lo portano con loro. Mentre i piccoli token vengono indossati come una collana, e sono gratuiti (il costo è a carico del governo). Quella del wearable fa parte di un piano che arriva anche a scuola, ma parte da uno sforzo complessivo ben più ampio: Singapore vuole consentire il riavvio di fiere e conferenze, e così può arrivare una migliore tracciabilità in contesti ad alto rischio, come hotel, cinema e palestre affollati.

Un piano più ampio

Le autorità locali hanno spiegato che il token non è obbligatorio, ma fortemente consigliato. I bambini che dimenticheranno a casa il loro dispositivo potranno rimanere in classe, e lo stesso device – sul quale viene apposta un’etichetta coi dati del proprietario – non può essere indossato durante alcune attività (non è immune all’acqua o alle cadute).

Il governo ha comunque precisato che l’app o il token TraceTogether è obbligatorio nei luoghi di lavoro, nei ristoranti e nei centri commerciali. È giusto sottolienare che la formula dell’indossabile sta trovando il parere positivo della critica, perché, a differenza delle App, questi dispositivi potrebbero comportare meno rischi per la privacy. I dati degli utenti, infatti, vengono memorizzati sul token, eliminati regolarmente e inviati al ministero della Salute solo dopo un test positivo sul coronavirus.