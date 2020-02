Coronavirus ultime notizie: in Italia 650 casi e 17 morti. Da British e Easyjet stop ai voli

8:58 Anche Easyjet cancella voli per il Nord Italia

Dopo British Airways anche la compagnia low cost Easyjet ha deciso di cancellare diversi voli da e per il nord Italia a causa dell'epidemia da coronavirus. Lo riporta la Bbc. La compagnia ha fatto sapere che c'è stato un “significativo” calo della domanda verso le sue destinazioni nel nord Italia e in altre località europee. Easyjet ha inoltre annunciato un taglio della spesa, un congelamento delle assunzioni e uno stop ai corsi di formazione non obbligatori. «Abbiamo registrato un significativo calo della domanda e dei fattori di riempimento da/per le nostre basi del Nord Italia. Inoltre, stiamo assistendo a un indebolimento della domanda anche negli altri mercati europei in cui operiamo. Di conseguenza, - si legge in una nota della compagnia - saremo costretti a cancellare alcune frequenze, in particolare su rotte da e per l'Italia, pur continuando a monitorare la situazione e adattando il nostro programma di voli alla domanda». Per contenere l'impatto, prosegue la nota, «ci concentreremo nell'assicurare efficienza e risparmio sui costi in diverse aree del business: riduzione di budget in ambiti amministrativi e spese discrezionali; sospensione di attività di reclutamento, promozioni e incrementi retributivi; rinvio di progetti ed investimenti non critici; possibilità di usufruire di aspettative non retribuite e sospensione delle attività di formazione non obbligatoria; collaborazione con i fornitori per ridurre ulteriormente i costi; riallocazione degli aeromobili per l'estate 2020 per intercettare al meglio la ripresa della domanda».