Coronavirus, ultime notizie, Crimi: il Mes non è stato attivato e non lo faremo

07:03 L’Italia non ha chiesto l’attivazione del Mes

“È bene chiarire che oggi l'Italia non ha deciso di fare ricorso al Mes, ma ha solo concorso a definire un rapporto che prevede la possibilità di istituire quattro nuovi strumenti per affrontare la crisi del Covid19”. Lo riferiscono fonti del Mef dopo l'Eurogruppo conclusosi stanotte, aggiungendo che la nuova linea di credito per le spese per cure e prevenzione sanitaria legate al COVID-19 è “senza alcuna condizionalità” e attivabile da qualsiasi Paese membro che lo voglia”.

“Non è stato firmato o attivato nessun Mes e non lo faremo, basta bufale. Non importa quanto siano ridotte le condizionalità. M5s continua a sostenere la linea di sempre, che è anche la linea del governo più volte rivendicata dal presidente Conte: sì Eurobond, no Mes”. Lo afferma il capo politico M5s, Vito Crimi, in un post sulla pagina Facebook del Movimento.