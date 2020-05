Coronavirus, ultime notizie dall’Italia, Luxottica, -10% il fatturato del primo trimestre: l’impatto della pandemia continuerà anche nel secondo

8:14 Luxottica, -10% il fatturato del primo trimestre: l’impatto della pandemia continuerà

EssilorLuxottica ha chiuso il primo trimestre 2020 con ricavi consolidati a 3.784 milioni di euro, con una diminuzione su base annua del 10,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-10,9% a cambi costanti) e una buona tenuta nell'attuale scenario di crisi globale. «Il primo trimestre del 2020 è stato caratterizzato da una forte crescita delle vendite fino a marzo, seguita da un rapido calo nella maggior parte dei mercati per le chiusure dei negozi imposte dalla pandemia di COVID-19», è scritto nella nota del gruppo che ricorda che data l'importanza degli esami della vista e del traffico retail per il business della società, tutte le divisioni e le aree geografiche in cui sono state attuate misure di distanziamento sociale hanno registrato rallentamenti nelle attività. Nel dettaglio in Nord America il fatturato è diminuito del 5,4% (-8,1% a cambi costanti), mentre in Europa ha registrato un calo del 14,3% (-14,1% a cambi costanti), in Asia, Oceania e Africa è sceso del 16,8% (-16,4% a cambi costanti) e infine le vendite in America latina sono diminuite del 14,9% (-6,8% a cambi costanti).

Luxottica ribadisce che non è più valido l'outlook inizialmente pubblicato il 6 marzo, come già annunciato il 27 marzo. «Allo stato attuale, la società non ha una visibilità sufficiente per fornire una valutazione sulla portata complessiva dell'impatto di COVID-19, data la situazione instabile», è indicato ancora nella nota, che aggiunge: «È tuttavia probabile che i ricavi e la redditività del secondo trimestre subiscano ancora un impatto significativo per effetto della pandemia, più che nel primo trimestre».