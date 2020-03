Coronavirus, ultime notizie: Spagna sfiora 5.000 morti, 769 in 24 ore. Germania approva misure per 750 miliardi. Trump e Xi: lavoriamo insieme

11:04 L’Australia testa il vaccino anti tubercolosi contro Covid-19 su operatori sanitari

Un vaccino vecchio di un secolo, usato per prevenire la tubercolosi, è in via di sperimentazione su migliaia di medici e infermieri in Australia, nel tentativo di proteggere dal contagio chi opera in prima linea nella crisi del coronavirus. Il Murdoch Children's Research Institute di Melbourne ha reso noto che i suoi ricercatori in malattie infettive hanno avviato uno studio clinico multicentrico randomizzato e controllato sul vaccino detto Bacille Calmette-Guerin o BCG, precisando che il processo è stato approvato dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom.

Guidato dal professor Nigel Curtis, direttore del gruppo di ricerca sulle malattie infettive dell'Istituto, lo studio si basa su ricerche precedenti che hanno dimostrato come il BCG riduca il livello di virus in persone infettate da virus simili al SARS-CoV-2. La sperimentazione di sei mesi coinvolgerà 4.000 operatori sanitari in Australia, a metà dei quali non verrà somministrato. I ricercatori sperano di ottenere indicazioni della sua efficacia entro tre mesi, nel qual caso il campione sarà esteso.