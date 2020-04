Coronavirus, ultime notizie: 1,2 milioni di casi nel mondo e quasi 65mila morti

10:08 Borjans, Spd: sono favorevole agli eurobond

“Io sono favorevole agli eurobond ma dico anche che la gravità della situazione non consente di accapigliarsi su questioni di principio. Per questo dovremmo procedere su un doppio binario”. Per il co-presidente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Norbert Walter Borjans, “se le resistenze su crediti comuni non si possono superare in fretta, dobbiamo modificare gli strumenti attuali. Una strada pragmatica: anzitutto attivare e completare il Mes, senza le umilianti misure punitive del passato. Ciò - spiega in due interviste a Messaggero e Repubblica - garantirebbe rapidamente la liquidità necessaria. Avremmo così il tempo di batterci per i Covid-bond, il volume necessario, la durata e la debita correttezza affinché tutti gli Stati ricevano il necessario sostegno senza sottostare a condizioni indegne”. “Fino a che Scholz non si è adoperato per raggiungere almeno un compromesso efficace, le risposte in Europa sono state vergognose”, rileva Borjans. “C'è chi ancora non ha capito la gravità della situazione. Pensare solo agli interessi nazionali spingerebbe prima o poi tutti gli Stati membri nell' insignificanza, persino la Germania. Se la Cina aiuta l'Italia - aggiunge - non è per altruismo, dietro ci sono interessi”.