Coronavirus, ultime notizie. Campania, mille euro di multa per chi è senza mascherina. Oms, Italia ha reagito con forza. Fitto positivo

“SNL” torna “live” da New York il 3 ottobre con mascherine e tamponi dietro le quinte, Chris Rock per la terza volta alla conduzione e Jim Carrey nel nuovo ruolo del candidato Dem alla Casa Bianca Joe Biden. Il programma satirico più celebre della tv Usa aveva sospeso le dirette in marzo a causa del Coronavirus e filmato i tre ultimi episodi della 45/a stagione in formato “da casa”. Ad annunciare modalità e dettagli del ritorno nello studio 8H di Rockefeller Plaza è stato il 75enne creatore e produttore esecutivo dello show, Lorne Michaels. “Dovevamo tornare 'live'. Siamo in un anno elettorale. Con quattro dibattiti prima del voto di novembre sarà impossibile prendersi una settimana off. Faremo cinque show di seguito come non era mai successo prima d'ora, e oltretutto sotto queste circostanze”, ha detto Michaels al “New York Times”, ammettendo allo stesso tempo che il clima è radicalmente cambiato con tutto quel che è successo negli ultimi sei mesi. “SNL” ha perso in aprile il coordinatore musicale del programma Hal Wilmer, vittima del Covid, e Michaels è profondamente consapevole dei rischi della pandemia. “Le cose sono cambiate: ci saranno sensori termici alle porte girevoli, poi ci si dovrà sottoporre al test rapido anti-Covid. Anche il pubblico, quando decideremo di riammettere il pubblico. L'intera troupe indosserà mascherine così come gli attori fino al momento di andare in onda”, ha spiegato Michaels. Se poi qualcuno risulterà positivo, l'intero show andrà in quarantena per due settimane: “Non siamo affatto sicuri che riusciremo ad arrivare in porto. Se succederà saremo i primi ad essere sorpresi”. Quanto a Carrey nella parte del candidato democratico alla Casa Bianca: “Jim è brillante, è preoccupato per il suo Paese e vuole avere una voce”, ha detto il produttore. Il protagonista di “Truman Show” e “Eternal Sunshine” sarà affiancato da Alec Baldwin che tornerà nella parte di Donald Trump e da Maya Rudolph nel ruolo della candidata alla vicepresidenza Kamala Harris. Ci sarà anche, come sempre, Kate McKinnon neelle sue varie impersonificazioni: dopo Hillary Clinton, l'ex Attorney General Jeff Sessions, i senatori Elizabeth Warren e Lindsay Graham, Kellyanne Conway, Angela Merkel, Rudolph Giuliani e Ruth Bader Ginsburg: la giudice della Corte Suprema è morta venerdì scorso a 87 anni, “ma questo - ha spiegato Michaels - non significa la fine del suo personaggio”.