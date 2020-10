Coronavirus, ultime notizie. In Germania record di casi giornalieri: 11.287

7:17 Bolsonaro rinnega l’accordo per testare in Brasile il vaccino cinese

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha fatto saltare l’accordo per sperimentare in Brasile il vaccino contro il coronavirus cinese sviluppato dalla Sinovac Biotech dopo che il suo ministro della salute aveva detto che sarebbe stato distribuito a livello nazionale.

Eduardo Pazuello, il terzo funzionario a capo del ministero della salute dall'inizio della pandemia, aveva annunciato un accordo per l'acquisto del vaccino Coronavac, sviluppato dalla cinese Sinovac Biotech in collaborazione con il Butantan Institute di San Paolo, sotto la sorveglianza del governatore Joao Doria, uno dei principali nemici politici di Bolsonaro.

L'accordo aveva suscitato una raffica di commenti negativi da parte dei sostenitori più ideologici di Bolsonaro che si oppongono all'acquisto di un vaccino dalla Cina. Il presidente si è quindi rivolto ai social media per rinnegare pubblicamente l'accordo.

“Il popolo brasiliano la cavia di nessuno”, ha scritto sulle sue pagine Facebook e Twitter, aggiungendo che non si possono spendere miliardi per farmaci che sono ancora in fase di test. “La mia decisione è di non acquisire il suddetto vaccino.”