Coronavirus, ultime notizie. Negli Usa oltre 46mila nuovi casi. Trump: abbiamo effettuato 40 milioni di tamponi, vaccino entro l’anno

11:13 Positivo l’ex ct del Brasile Vanderlei Luxemburgo

L'ex ct del Brasile, attuale allenatore del Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo è risultato positivo al coronavirus. E' stato lo stesso tecnico, 68 anni, ad annunciare sui social di essere contagiato, ma asintomatico. “Ai test che il Palmeiras fa regolarmente a tutti i suoi giocatori e allo staff sono risultato positivo al Covid-19. Sono già stato messo in quarantena in casa, ma dato che sono asintomatico, sto bene, Sono tranquillo, non ho dolori e sono seguito dai medici del club” ha spiegato il tecnico brasiliano, che aveva preso la guida della nazionale verdoro dopo i mondiali del 1998 e l'ha alllenata fino alle Olimpiadi di Sydney 2000. La scorsa settimana, Luxemburgo si era sottoposto a un piccolo intervento chirurgico e subito dopo era tornato nel centro sportivo del Palmeiras, ma non è riuscito a condurre gli allenamenti per la sopraggiunta positività al virus. L'ex calciatore brasiliano è alla sua quinta esperienza sulla panchina di Palmeiras, il club con cui ha vinto il campionato brasiliano nel 1993 e 1994. Luxemburgo ha anche allenato il Real Madrid e le big brasiliane Corinthians, Santos, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, Vasco da Gama, Gremio e Atletico Mineiro. Oltre a Luxemburgo, cinque giocatori del Palmeiras e tre membri dello staff sono risultati positivi. Il Brasile con oltre 64mila morti e 1,6 milioni di casi di positività confermati, è l'epicentro del Covid nei paesi latinoamericani e secondo per decessi nel mondo dopo gli Stai Uniti.