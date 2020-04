Coronavirus ultime notizie, Gentiloni: in Spagna 124.736 casi e 11.744 vittime. Trump: no a ordine nazionale di restare a casa. I morti in Usa sono oltre 7mila

11:44 La Gran Bretagna si prepara a rilasciare 4.000 detenuti

Un piano per il rilascio di 4000 detenuti dai penitenziari britannici è stato messo a punto dal governo di Boris Johnson per far fronte all'emergenza coronavirus e alleggerire l'affollamento carcerario, come anticipa oggi la Bbc. Il provvedimento, per ora riservato a Inghilterra e Galles, esclude comunque dalla libertà anticipata i reclusi condannati per crimini violenti o reati gravi. Al momento, secondo il ministero della Giustizia, sono stati registrati 88 contagi da Covid-19 in 29 prigioni del Regno.