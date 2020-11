Coronavirus oggi. Von der Leyen: evitare lo stop rapido alle misure di contenimento

07:00 Primi contatti Biden-Fauci. Il presidente eletto: spero che si cominci a vaccinare prima del mio arrivo

Il virologo Anthony Fauci, a capo negli Usa dell'Istituto nazionale delle malattie infettive e massimo esperto di coronavirus, ha avuto i primi contatti con il team di Joe Biden e sono in corso delle discussioni preliminari. Lo riporta la Cnn. La strategia anti-Covid è il primo punto dell'agenda di Biden che appena insediato alla Casa Bianca intende varare un piano nazionale per la lotta alla pandemia. «Stiamo già programmando un incontro con il team Covid alla Casa Bianca», ha detto Biden in un'intervista alla Nbc. «E come non solo distribuire, ma far vaccinare le persone. Quindi penso che non saremo così in ritardo, come pensavamo di essere in passato», ha detto. «La mia speranza è che l’amministrazione Trump sia in grado di cominciare a distribuire il vaccino anti-Covid prima che io assuma l’incarico», ha continuato Joe Biden nella intervista. Il presidente eletto degli Stati Uniti ha quindi sottolineato come per la sua amministrazione per la distribuzione del vaccino bisognerà concentrarsi innanzitutto sul personale in prima linea sul fronte della lotta alla pandemia e sulla riapertura delle scuole.

PER APPROFONDIRE:

● La mappa dei contagi

● Tutto quello che ha scoperto la scienza

● Tutto quello che devi sapere sul virus