Coronavirus, ultime notizie. Pnr, Casellati: spetta solo al Parlamento dare linee di indirizzo vincolanti al Governo. Germania, netto aumento dei contagi

11:53 In Giappone per la prima volta superati i mille casi al giorno

Per la prima volta dall'inizio della pandemia di coronavirus, in Giappone il numero dei contagi giornalieri supera quota mille, con la situazione che diventa allarmante nei principali centri urbani del Paese. Secondo i dati del canale pubblico Nhk, la città di Osaka ha fatto segnare oltre 200 casi, un numero mai così alto; altri 155 contagi sono stati segnalati nelle prefetture di Aichi, e 70 in quella di Kanagawa. Una tendenza in ascesa che non sembra attenuarsi anche a Tokyo, dopo la segnalazione del governo metropolitano di altri 250 casi nella giornata di oggi, con il 64% del totale che riguarda giovani tra i 20 e i 30 anni. La somma complessiva delle infezioni nella capitale si assesta adesso a 11.861: più di un terzo di tutti i casi del Paese. Le ultime statistiche coincidono con il lungo ponte di festività di quattro giorni osservato lo scorso fine settimana che di fatto sembra aver ampliato la diffusione del virus, malgrado il governo centrale abbia escluso Tokyo dalla campagna di incentivi per la promozione del turismo domestico.

Non fa eccezione Okinawa, l'isola a sud dell'arcipelago, con 45 nuove infezioni, un nuovo massimo per il terzo giorno consecutivo. Le le forze militari Usa di stanza qui saranno sottoposte a tampone obbligatorio. La direttiva riguarda non solo il personale militare ma anche i loro familiari, e i circa 4.000 dipendenti civili della base, precedentemente esclusi dai controlli in base al Trattato di mutua cooperazione e sicurezza tra Tokyo e Washington. A inizio mese il governatore di Okinawa, Denny Tamaki, aveva accusato il comando Usa di nascondere la reale entità dei contagi nelle principali basi situate sull'isola, dopo gli oltre 140 casi riscontrat. A Okinawa sono dispiegate circa la metà delle 50.000 truppe Usa in Giappone. Se da un lato generano un indotto notevole, sono state anche la causa di numerosi crimini nel corso degli anni, generando il malcontento della popolazione locale.