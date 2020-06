Coronavirus, ultime notizie. Usa, quasi 36mila nuovi casi: record da aprile

10:21 Bonetti, assegno universale a partite Iva e incapienti. Oggi erogazioni ai Comuni per i centri estivi

“L'assegno universale si rivolge a tutti, anche alle partite Iva e agli incapienti, è universale proprio per questo”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in audizione alla Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza sulle misure a sostegno delle famiglie e dei minori nel contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Riguardo all'investimento fatto sui centri estivi, oggi firmo l'erogazione e le cifre ai singoli comuni. Sarà un pagamento molto celere. E' stato tutto condiviso con Anci, Regioni e Province”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in audizione alla Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza sulle misure a sostegno delle famiglie e dei minori nel contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Le scuole paritarie rappresentano nel nostro Paese una parte fondamentale del sistema pubblico della nostra istruzione. Senza questa realtà, non potremo garantire in alcune zone il diritto all'accesso ai servizi educativi. Dobbiamo avere una rete ampia di più soggetti in grado di dare risposte al Paese”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in audizione alla Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza sulle misure a sostegno delle famiglie e dei minori nel contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19.