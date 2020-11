Coronavirus, ultime notizie. Veneto: impennata 2.298 contagi, 31 i morti. Presidente Cei Bassetti in terapia intensiva. In Germania 15.352 nuovi contagi e 131 decessi

10:51 in Tunisia 1220 nuovi casi e 25 morti in 24 ore

Ancora in aumento i contagi in Tunisia dove, secondo i dati riferiti al 2 novembre, sono stati registrati altri 1.220 contagi (su 3508 test effettuati), che portano il totale delle infezioni confermate nel Paese nordafricano a quota 63.126. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Tunisi in un comunicato, precisando che il bilancio dei decessi è salito a 1483, di cui 25 nelle 24 ore considerate. Delle persone che risultano ancora positive, 1.386 sono ricoverate in ospedale, 234 in rianimazione. I tamponi effettuati da inizio epidemia sono 360.234.

Per contrastare la diffusione del coronavirus le autorità tunisine hanno già imposto il coprifuoco notturno in quasi tutti i 24 governatorati del Paese e varato una serie di nuove misure restrittive cui i cittadini sono obbligati a conformarsi. Tra queste anche il divieto di spostamento tra regioni e la sospensione dei corsi in presenza nelle università. Proprio a causa della forte crescita dei casi il Consiglio Ue ha escluso la Tunisia dalla lista dei paesi extra Ue cui sono concessi i viaggi non essenziali nel territorio europeo. Dal 28 settembre scorso per chi arriva dall'Italia in Tunisia, oltre all'obbligo della presentazione del test Rt-Pcr negativo, è previsto l'obbligo di autoisolamento domiciliare per sette giorni.