Coronavirus oggi: Trecento punti per distribuzione vaccino in Italia. Alto Adige revoca lockdown totale

13:14 Nuova ordinanza Zaia, misure su assembramenti. In Veneto, 2.194 positivi e 95 morti nelle ultime 24 ore

Sono 2.194 i positivi riscontrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale delle persone contagiate a quota 127.416. I deceduti sono 95, cifra che fa salire a 3.353 le morti da Coronavirus. E' quanto riporta il bollettino della Regione Veneto. Attualmente in Veneto vi sono 73.354 positivi.

Introduce misure che guardano al tema degli assembramenti la nuova ordinanza della Regione Veneto contro il contagio da Coronavirus, emessa oggi. “E' in linea con la precedente - ha annunciato il presidente Luca Zaia - non siamo in grado di creare allentamenti. Dura fino al 4 dicembre, in tempo per il nuovo Dpcm. Nel frattempo, se potessimo avere un calo dei parametri, potremmo intervenire per un minimo di allentamento soprattutto per le attività che stanno soffrendo. Non aiuta - ha concluso - che sui ristori non ci sia stata data risposta”.



L'abbassamento della mascherina in Veneto per consumare bevande o fumare deve essere “momentaneo”, limitato alla consumazione e avvenire alla distanza di un metro, sia da seduti che in piedi. Lo prescrive l'ultima ordinanza regionale. “Vogliano evitare al massimo - ha commentato il presidente Luca Zaia - di vivere in comunità senza mascherina”.