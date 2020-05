Coronavirus ultime notizie dal mondo: De Guindos, Bce sotto giurisdizione Corte Ue, serve un accordo politico. Stima shock BoE per Pil UK, -14%

9:20 De Guindos (Bce): serve accordo politico per strumenti adeguati contro la crisi

“La Bce è sotto la giurisdizione della Corte di giustizia dell'Ue”. Così il vicepresidente della Bce Luis De Guindos, commentando la sentenza della Corte costituzionale tedesca sul programma di acquisto di titoli dell'Eurotower nel corso di un'audizione nella commissione economica dell'Europarlamento. “Abbiamo preso atto della sentenza. Come Bce - ha sottolineato - siamo un'istituzione europea e dobbiamo sottostare al quadro giuridico dell'Ue”.

Suonano come il « whatever it takes» di Draghi le parole scritte dalla presidente Lagarde e pronunciate dallo stesso de Guindos all’Europarlamento. La Bce, dice, è «più determinata che mai» a supportare l’economia dell’eurozona dopo la pesantissima recessione da pandemia in decenni che ora soffrono i 19 paesi Ue con la moneta unica. «La politica monetaria della Bce continuerà a fornire il supporto necessario affinché la liquidità arrivi ai cittadini europei e all'economia reale ma la nostra risposta sarà resa più potente se tutte le altre politiche concorreranno a rafforzarsi a vicenda» dice de Guindos, presentando in videoconferenza il rapporto annuale sulle attività della Bce nel 2019 al comitato per gli affari economici e monetari del Parlamento Europeo. “Per questo - ha detto de Guindos - che la risposta fiscale alla crisi sia sufficiente forte in tutte le aree dell'eurozona. Famiglie e aziende devono poter contribuire alla ripresa dell'Europa ovunque si trovino. Ci deve ora essere un accordo politico che porti alla costruzione di strumenti adeguati per questa risposta comune e io guardo con fiducia alle prossime discussioni sulla base della proposta della commissione europea”.

La Bce giudica positivamente i meccanismi di garanzie sui prestiti varati dagli Stati contro l'emergenza Coronavirus ma sottolinea come occorra guardare avanti con un “approccio europeo che assicuri la parità di condizioni per tutti” e il ritorno del legame “fra banche e debiti sovrani”. Lo afferma il vicepresidente De Guindos secondo cui “le differenze nelle dimensioni e nel meccanismo” dei sistemi di garanzie potrebbero “distorcere la concorrenza visto che non sono sufficientemente coordinate a livello europeo”. Le garanzie pubbliche sui prestiti rafforzano il nesso fra banche e imprese da un lato e il debito sovrano dall'altro, ha rilevato De Guindos.