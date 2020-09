Coronavirus, ultime notizie. Negli Usa superati i 6,3 milioni di casi. In India 1.133 nuovi decessi: il numero più alto da luglio

7:49 Hong Kong allenta le misure restrittive

Hong Kong allenta le misure restrittive contro il coronavirus: amplierà le dimensioni delle riunioni pubbliche a quattro persone e riaprirà più impianti sportivi da venerdì. L’annuncio arrivano quando i nuovi casi quotidiani sono scesi ormai a una cifra. La scorsa settimana le palestre e le sale massaggi sono state riaperte e gli orari dei ristoranti sono stati prolungati. Questi potranno ospitare quattro persone al tavolo, rispetto alle due di adesso, mentre gli spazi ricreativi interni ed esterni riapriranno, ha detto Sophia Chan, segretaria sanitaria della città, anche se le piscine devono rimanere chiuse.

Parchi a tema e centri congressi potrebbero riaprire il 18 settembre nell'ex colonia britannica, se le condizioni lo consentiranno, hanno detto le autorità, aggiungendo che Hong Kong stava discutendo di bolle di viaggio con nazioni come Singapore e Thailandia.

Hong Kong Disneyland, controllata a maggioranza dal governo con Walt Disney che detiene una quota di minoranza, è stata chiusa temporaneamente il 15 luglio per la seconda volta quest'anno a causa del virus, dopo essere stata riaperta a giugno.

Hong Kong punta a riaprire dal 23 settembre le scuole per i 900mila studenti costretti a lavorare a casa per più di quattro mesi.