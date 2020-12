Coronavirus oggi: terapie intensive al collasso a Stoccolma, piene al 99%. Negli Usa oltre 3mila vittime in un giorno. In Germania 23.679 nuovi casi

10:02 Mattarella: tutela diritti persona al centro della risposta alla pandemia

“La tutela dei diritti della persona deve essere al centro della risposta globale alla pandemia, per evitare che essa renda meno penetrante la loro applicazione, e far sì che gli sforzi di ripresa siano sorretti da solidi criteri di eguaglianza ed equità. Senza il rispetto di tali essenziali principi la Comunità internazionale non sarà in grado di superare con successo questo momento complesso e di garantire a tutti un futuro di pace e sviluppo”. Lo dice il Capo dello Stato Sergio Mattarella in una dichiarazione rilasciata in occasione della “Giornata Mondiale dei Diritti Umani”.

“Con l'adozione della Dichiarazione Universale dei diritti umani, il 10 dicembre del 1948, la Comunità internazionale si è dotata di uno strumento di portata globale per tutelare i diritti e le libertà fondamentali di ciascuno, ponendo l'intangibile dignità della persona al di sopra di ogni forma di discriminazione e di ogni ordinamento. Il raggiungimento di tale traguardo, a pochi anni dalla conclusione del più violento e sanguinoso conflitto della storia, offre spunti di riflessione sul necessario impegno odierno per la effettiva vigenza della Dichiarazione”, ha sottolineato ancora Mattarella, in occasione.

“Il tema della Giornata dei diritti umani 2020 “Per una migliore ripresa - Difendiamo i diritti umani” molto opportunamente pone l'accento sulle immense sfide che la pandemia ci pone di fronte. Mentre interi popoli subiscono persecuzioni per ragioni politiche, etniche , o religiose , l'emergenza sanitaria genera in tutte le società ulteriori rischi di discriminazione e forme di emarginazione, che lacerano il tessuto sociale e contraddicono valori fondamentali”, ha proseguito il capo dello Stato.