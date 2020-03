Coronavirus: Oms, Usa possibile prossimo epicentro. Ford sospende produzione. Dopo UK, anche Olanda cancella maturità

10:59 Moody's, è tsunami globale, Pil Eurozona -2,7% in 2020, globale -0,4%



La pandemia di coronavirus ha provocato “uno tsunami economico globale, che ha colpito prima la Cina e gran parte dell'Asia all'inizio dell'anno, poi l'Europa alcune settimane fa e ora sta colpendo gli Stati Uniti, rendendo necessaria la chiusura di tutte le attività non essenziali”. E' quanto si legge in un report di Moody's Analytics, secondo cui “questa improvvisa battuta d'arresto dell'economia è senza precedenti”. L'unico caso analogo “sono stati gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, ma in quel caso è durato per poco tempo e, con l'eccezione delle compagnie aeree, le attività sono andate avanti”, ha scritto Mark Zandi, sottolineando che “il danno complessivo del Covid-19 alla fine dipenderà dalla traiettoria del virus e da come risponderanno i Governi”. Per questo l'agenzia di rating ha rivisto le stime sull'economia globale: il Pil mondiale nel 2020 è atteso a -0,4%, contro il +2,6% di gennaio, mentre quello dell'Eurozona è atteso a -2,7% nell'anno, contro il +1,3% precedente. In particolare, per l'Area euro è atteso un -5,7% nel primo trimestre (da +1,4%), -7,4% nel secondo (da +1,5%), -0,8% nel terzo (da +1,8%) e +1,6% nel quarto (da +1,4%). Per gli Stati Uniti è atteso ora un -0,5% nel 2020 (da +1,8%) e per la Cina un +1,7% (da +6,2%).