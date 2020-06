Coronavirus, ultime notizie. Gentiloni, possibile recessione a due cifre nel II trim. nella Ue. British Airways, EasyJet e Ryanair fanno causa al governo per la quarantena

7:48 Tokyo si prepara a togliere tutte le restrizioni

Tokyo ha revocato l'allerta virus in città e si prepara a togliere tutte le restrizioni. “Stiamo entrando in una fase in cui tutte le attività economiche e sociali possono essere svolte”, ha dichiarato la governatrice Yuriko Koike. Tokyo non ha osservato una risalita nei contagi dal 25 maggio, quando è finito lo stato di emergenza. Oggi la media a sette giorni delle infezioni è scesa a 17,9, al di sotto dell'obiettivo della città di 20. Da oggi la capitale giapponese consentirà la riapertura dei centri di divertimento e degli internet café. I salotti di Pachinko, molti dei quali sono già stati riaperti nonostante le richieste del governo di rimanere chiusi, ora sono ufficialmente autorizzati. Bar e ristoranti possono servire fino a mezzanotte, contro le 22:00 secondo le linee guida precedenti. Il ripristino delle restrizioni precede le elezioni governative del 5 luglio, con la governatrice Koike ampiamente ampiamente in testa nei sondaggi per la rielezione.

Il parlamento giapponese ha approvato oggi la cifra record di 31.600 miliardi di yen (298 miliardi di dollari) di extra budget per sostenere l’impatto economico dell’epidemia. La cifra andrà a coprire aiuti finanziari per le imprese in difficoltà, sussidi ai redditi e sostegno al sistema sanitario, e il pacchetto di stimoli all’economia da 117mila miliardi di yen approvato il mese scorso.