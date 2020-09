Coronavirus ultime notizie. Ue: Italia Paese a basso rischio, situazione peggiore di marzo in alcuni Stati

11:50 App tipo Immuni operativa in Gran Bretagna

E' da oggi operativa in Inghilterra e Galles - dopo i molti rinvii e le non poche polemiche dei mesi scorsi - la nuova applicazione per il tracciamento digitale dei contatti sul fronte della sfida all'emergenza coronavirus che nelle intenzioni del governo britannico di Boris Johnson dovrà contribuire a rallentare il rialzo dei contagi. L'app, basata sulla tecnologia fornita da Apple e Google come l'omologa italiana Immuni, potrà fornire - se scaricata su telefonini e piattaforme varie da un numero sufficiente di cittadini - informazioni ampie in tempo reale sui nuovi focolai di Covid-19. “L'applicazione è gratuita e funziona in parallelo con il sistema (telefonico) già operativo di test e tracciamento - ha dichiarato un portavoce del ministero della Sanità -. Ed è in grado di determinare il tempo e la distanza che ciascun utente ha trascorso con un qualsiasi altra persona, così che, in caso di positività, sia possibile isolarsi tempestivamente e prenotare un tampone”. Potranno scaricarla tutte le persone residenti sull'isola dai 16 anni in su, cosa che il governo raccomanda di fare pur senza imporlo come obbligo. Si tratta di uno strumento volontario, come in Italia e in altri Paesi, ma di fondamentale importanza, ha sottolineato alla Bbc il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock. “Tutti coloro che scaricheranno l'app ci aiuteranno a proteggere se se stessi, i loro cari e la comunità”, ha aggiunto, ricordando che l'autoisolamento precauzionale a casa nell'ipotesi di semplici sospetti è consigliata, ma volontaria; mentre diventa un obbligo di legge (con sanzioni pesanti per i trasgressori) se l'indicazione viene comunicata dal servizio sanitario (Nhs) attraverso il meccanismo di test e tracciamento nazionale. Proprio il sistema di 'test and tracing', sbandierato come un successo dal governo Johnson negli ultimi mesi, è tuttavia al centro di rinnovate polemiche da qualche settimana. I tamponi eseguiti, pur avendo raggiunto nel Regno il record europeo in cifra assoluta di circa 220.000 al giorno, non riescono infatti a star dietro all'esplosione delle richieste delle persone in molte aree: impennatasi - in particolare dopo la riapertura delle scuole - fino a 4 volte tanto.